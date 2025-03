Homem que matou 'amigo' Ã© mantido preso pela justiÃ§a em Campo Grande

Mizael Estra Paim, de 40 anos, foi mantido preso pela Justiça de Mato Grosso do Sul, após passar por audiência de custódia neste domingo (30). Ele é acusado de matar o amigo, conhecido apenas como 'Robinho', esfaqueado no Portal Caiobá, durante a madrugada de sábado (29).

Na decisão, assinada pelo juiz Alexandre Antunes da Silva, foi pontuado que o acusado confessou o crime, mesmo enquanto estava sob efeito de drogas e a causa ainda se agravou, pois os antecedentes indicavam uma personalidade voltada a prática de condutas com violência e ameaça.

"O fato de o crime ter sido praticado mediante uso de drogas, sem que o autuado sequer se recordasse de suas circunstâncias, bem como o modus operandi consistente em três perfurações na região do tórax, três perfurações na região das costas, uma lesão de defesa no dedo indicador, tendo sido apreendidas duas facas, revelam-se insuficientes eventuais medidas cautelares alternativas".

O caso - Conforme relatado pela Polícia Militar, eles foram acionados por moradores, que escutaram um barulho na casa e viram um invasor dentro do imóvel. O dono da residência imobilizou o autor até a chegada das autoridades.

Quando a guarnição compareceu no local, encontraram um jovem bastante nervoso que admitiu que conhecia o autor da invasão, pois era seu tio e momentos antes, teria matado um homem dentro de casa.

Segundo o rapaz, o tio chegou do serviço com um amigo, consumiram bebida alcoólica e usaram cocaína, quando em certo horário, Mizael mandou o sobrinho se recolher. Momentos depois o jovem escutou ruído de briga e levantou para ver, quando encontrou a vítima ensanguentada e o tio transtornado e com uma faca nas mãos.

O sobrinho correu para a rua e o tio correu atrás dele por algumas quadras até que entrou no matagal. O jovem ligou para o pai que o orientou a chamar a polícia. Quando a PM chegou na residência que o homem tinha invadido, o autor disse não se lembrar de nada, apenas de que a vítima é conhecida pelo nome "Robinho", e morava na região da Avenida Guaicurus, próximo ao Museu José Antônio Pereira.

A Polícia Militar, a Polícia Civil e a Polícia Científica foram na casa do autor, onde ocorreu o homicídio e constataram que a vítima foi atingida por quatro facadas, sendo três no peito e um nas costas. Duas facas foram apreendidas no local.

