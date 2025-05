Homem que matou 'Coelho' prensado em caminhonete é preso em Dois Irmãos de Buriti

Na manhã deste sábado (10), a Polícia Civil de Dois Irmãos do Buriti, em apoio à Polícia Civil de Maracaju, cumpriu mandado de prisão em desfavor de um homem de 69 anos. Ele é suspeito de ter atropelado e matado o empresário Márcio Luiz de Oliveira Couto, 50 anos, conhecido como ‘Coelho’. O crime aconteceu na segunda-feira (5).

De acordo com informações policiais, a Delegacia de Maracaju iniciou as apurações e constatou que o autor havia, com dolo de matar, jogado seu veículo em desfavor da vítima, que faleceu ainda no local. A partir de então, a Delegacia de Polícia de Maracaju representou pela concessão de prisão cautelar em desfavor do acusado, a qual foi autorizada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da comarca.

Após a concessão da ordem judicial, começaram as buscas que se encerraram na manhã deste sábado, com a entrega do autor na comarca de Dois Irmãos do Buriti, sede do presídio regional.

Agora o autor será interrogado no decorrer da próxima semana no intuito de esclarecer o caso. O investigado permanece preso e, se denunciado nos termos do inquérito, será julgado por Juri Popular.

