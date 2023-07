Homem que matou ex-mulher com tijoladas na cabeça em Naviraí é preso

Acusado de matar a ex-companheira carbonizada em Naviraí, a jovem paraguaia Rocio Jazmin Espíndola, 29 anos, Mateus de Souza Bento, 22 anos, foi preso nesta terça-feira (18), durante força-tarefa entre a Delegacia Regional de Naviraí e a Polícia Civil de Amaporã, no Paraná.

De acordo com a nota enviada à imprensa pela Polícia Civil, Mateus foi localizado em uma residência na cidade paranaense. Ao ser confrontado com os fatos que foram apurados, o suspeito acabou confessando o crime, narrando todos os detalhes da morte da paraguaia.

Mateus disse que agiu por ciúmes e estava com muita raiva. Durante uma briga, ele arrastou a jovem até uma casa abandonada onde desferiu diversos golpes de lajota (tijolo) contra a cabeça dela. Depois disso, foi até a residência do casal, pegou um litro de gasolina que tinha guardado e ateou fogo no corpo da vítima.

Segundo o médico legista que realizou o exame necroscópico, a Rocio ainda estava viva quando seu corpo foi incendiado. Sendo assim, a morte se deu por queimadura das vias aéreas e asfixia térmica.

O caso

Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada durante a madrugada do dia 9 de julho por vizinhos, porque a casa estava pegando fogo e quando chegou no local, havia um pequeno foco de incêndio em uma parede de madeira. Na residência, não havia móveis.

Após controlarem as chamas, os militares encontraram a vítima carbonizada.

O local foi isolado e as polícias Civil e Militar foram acionadas, assim como a perícia. A mulher apresentava também lesões na região da cabeça e uma lajota com sangue foi encontrada na casa.

