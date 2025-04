Homem que matou jovem a facadas em Corumbá é preso

Homem, de 27 anos, que matou Giovani da Costa Coelho, de 24 anos, a facadas durante a madrugada de sábado (26), foi preso menos de 12 horas após o crime. Ele ainda teria esfaqueado o irmão da vítima, de 25 anos.

Conforme as informações policiais, as investigações apontaram que as vítimas estavam em uma conveniência no bairro Cravo Vermelho, em Corumbá, consumindo bebidas alcoólicas. Em determinado momento, por conta de uma rixa antiga, o autor se aproximou e desferiu uma facada no tórax de Giovani, que morreu ainda no local.

Saiba Mais Interior Suspeito mata rapaz a facadas, fere irmão dele e foge após briga em Corumbá

O outro rapaz foi esfaqueado ao tentar intervir, defendendo o irmão. Ele foi atingido no olho, mas conseguiu fugir e recebeu atendimento médico no pronto-socorro.

Após o crime, a Polícia Civil realizou buscas, coletou imagens de câmeras de segurança e ouviu testemunhas. Durante as diligências, conseguiu localizar e prender o autor ainda em flagrante.

Ele foi detido por meio da Delegacia de Polícia Civil de Ladário e da 1ª Delegacia de Polícia de Corumbá, sendo encaminhado para unidade policial, onde permanece à disposição da Justiça.

Reportar Erro

Saiba Mais Interior Suspeito mata rapaz a facadas, fere irmão dele e foge após briga em Corumbá

Deixe seu Comentário

Leia Também