Homem que matou jovem no Lagoa Dourada já havia assassinado genro há 11 anos

Robertinho de Almeida, de 59 anos, preso em flagrante nesta quarta-feira (3) por ter cometido o homicídio de Wanderson Gonçalves de Sousa, de 23 anos, no bairro Lagoa Dourada, já havia matado seu próprio genro, Nandor Prado, na época com 22 anos, no Jardim Itamaracá, em Campo Grande.

A reportagem apurou que eles eram sogro e genro, respectivamente, e moravam no mesmo terreno, mas em casas diferentes. O crime aconteceu no início da tarde do dia 6 de outubro de 2012, quando houve uma discussão por som alto envolvendo autor e vítima.

Consta nos autos do processo que a vítima estava escutando som alto e Robertinho se incomodou, desligando o fornecimento de energia, gerando um conflito entre eles. A discussão se acalorou e em determinado momento, o sogro desferiu facadas contra o genro, que não resistiu e morreu no local.

O homem tentou fugir, mas foi localizado e detido pela Polícia Militar com a faca utilizada no crime. O Ministério Público denunciou Robertinho por homicídio qualificado por motivo fútil, mas durante o processo, a tipificação foi desqualificada e o homem foi acusado de lesão corporal seguida de morte.

Quatro anos após o crime, Robertinho foi julgado e pegou uma pena de 4 anos e 6 meses a serem cumpridos no regime semiaberto, tendo essa condenação sendo cumprida.

Crime no Lagoa Dourada - Robertinho de Almeida foi preso em flagrante pelo GOI (Grupo de Operações e Investigações) após matar Wanderson Gonçalves na noite desta terça-feira (2).

No momento de sua prisão, o suspeito chegou a apresentar três versões diferentes ao tentar explicar onde estava na noite do crime, mas pouco depois, confessou que desferiu a facada certeira, no peito da vítima, que acarretou na morte do jovem.

Informações que constam na complementação do boletim de ocorrência apontam que Wanderson era usuário de entorpecentes e sempre cometia furtos na região. Antes de ser assassinado, o rapaz teria cometido um furto no bar que é de propriedade da namorada de Robertinho.

Durante o período da noite, Sousa retornou para o local na tentativa de cometer outro furto, mas encontrou o suspeito no estabelecimento e ambos entraram em luta corporal, quando o homem pegou uma faca e desferiu o golpe que matou Wanderson.

Deixe seu Comentário

Leia Também