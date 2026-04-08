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Homem que matou manicure em 2023 é preso por feminicídio e ocultação de cadáver na Capital

Valdinéia Ferreira Delgado foi morta pelo companheiro em Campo Grande; suspeito foi preso nesta quarta-feira

08 abril 2026 - 15h29Taynara Menezes
Prisão foi realizada pela DEAMPrisão foi realizada pela DEAM   (Divulgação/PCMS)

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul prendeu nesta quarta-feira (8) o suspeito de matar Valdinéia Ferreira Delgado, de 34 anos, em Campo Grande, em julho de 2023. Ele é acusado de feminicídio e ocultação de cadáver.

Segundo a investigação, Valdinéia, que era manicure, mantinha relacionamento de aproximadamente seis anos com o suspeito, marcado por episódios de violência doméstica. Na madrugada do dia 8 de julho de 2023, ao retornar de uma festa junina, ela foi surpreendida pelo companheiro, que desferiu um golpe no pescoço, causando lesões na coluna cervical e resultando em sua morte.

O crime, motivado por sentimento de posse e controle, foi praticado de forma súbita, dificultando a defesa da vítima e caracterizando feminicídio. Após o homicídio, o suspeito transportou o corpo e o deixou em uma estrada vicinal, próximo à entrada da Diesel Transportes, na Avenida Zila Corrêa, em Campo Grande.

O corpo foi localizado no mesmo dia, sem identificação inicial, mas confirmado posteriormente por exame papiloscópico. O suspeito foi denunciado por homicídio qualificado, feminicídio e ocultação de cadáver, conforme prevê o Código Penal.

A prisão ocorre após investigação da equipe de Capturas da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Campo Grande, que localizou o suspeito para que responda pelos crimes.

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