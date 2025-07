Homem que matou morador de rua a facadas no centro é preso pela DHPP

Homem de 35 anos foi preso por suspeita de matar um morador de rua durante a noite de terça-feira (29), na região central de Campo Grande. A prisão foi realizada pela DHPP (Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa).

Conforme as informações policiais, as equipes foram acionadas para atender um caso de esfaqueamento no cruzamento entre as ruas Miguel Couto e Joaquim Manoel de Moraes, na Vila Carvalho. Por conta dos ferimentos, a vítima faleceu ainda no local do crime.

Diante da situação, as equipes da DHPP começaram a fazer diligências para apurar o caso. Durante a investigação, conseguiram localizar e prender o homem, que confessou o crime durante a abordagem.

Ao ser interrogado na Delegacia, ele não soube dar mais detalhes a respeito do crime, aparentando estar desorientado, provavelmente em decorrência do uso de entorpecentes.

Ele foi preso em flagrante e deverá passar por audiência de custódia onde a Justiça decidirá se responderá o processo preso ou em liberdade.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também