Homem que matou namorada carbonizada tinha histÃ³rico de violÃªncia domÃ©stica

Jeferson Nunes Ramos, que matou a namorada Giseli Cristina Oliskowiski, de 39 anos, neste sábado (1º), no Bairro Jardim Aero Rancho, já tinha sido denunciado quatro vezes por violência doméstica.

Conforme apurado pelo JD1, em dezembro de 2023, Jeferson foi acusado de violência doméstica. Já em 2024, o homem foi denunciado por Lesão Corporal Dolosa no âmbito da violência doméstica, e também injúria, todas contra a mesma vítima, Giseli.

Giseli foi morta com uma pedrada na cabeça antes de ser carbonizada dentro de casa. O homem acabou sendo preso em flagrante pelo crime.

