Homem que matou o namorado da ex a facadas é preso em Deodápolis

Homem, de 48 anos, acusado de matar a facadas o namorado da ex-companheira, Francisco Leão de Melo, de 56 anos, na cidade de Tabuleiro do Norte, no Ceará, foi preso na noite desta segunda-feira (27), no município de Deodápolis localizado no interior de Mato Grosso do Sul.

Conforme as informações policiais, o crime aconteceu no dia 31 de agosto de 2023, quando o autor , inconformado com o fim do relacionamento, matou a vítima a facadas. Alguns dias após o fato ele chegou a se apresentar à polícia, mas ficou em liberdade aguardando decisão da justiça. Porém, tempos depois teve sua prisão decretada e desde então estava foragido.

Nesta semana a Delegacia de Polícia Civil de Tabuleiro do Norte recebeu a informação de que possivelmente o foragido estivesse em Deodápolis. Imediatamente a equipe entrou em contato com a Delegacia do município e, assim que receberam a suspeita os investigadores fizeram diligências e confirmaram o paradeiro do autor, que foi capturado. Ao ser preso, o homem confessou o crime e agora está à disposição da justiça.

Deixe seu Comentário

Leia Também