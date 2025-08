Homem que matou professora a facadas e tomou veneno de rato em seguida morre em Campo Grande

Anderson Aparecido de Olanda, de 41 anos, morreu horas depois de matar a esposa, a professora Cinira de Brito, de 44 anos, durante o começo da noite desta quinta-feira (31), no Bairro Centro Velho, localizado em Ribas do Rio Pardo.

Conforme o apurado pelo JD1, após matar a companheira com cinco facadas, duas nas pernas e três no tórax, Anderson tomou veneno de rato e se feriu com golpes de faca para tentar tirar a própria vida.

Porém, foi socorrido com vida e levado para a Santa Casa, onde chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu e faleceu.

O caso está sendo investigado como feminicídio pelas equipes de Polícia Civil da cidade.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também