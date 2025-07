Homem que morreu após surto era sargento da PM; colegas lamentam nas redes sociais

Foi identificado como Rogério Coelho Lobo, de 52 anos, o homem falecido na tarde de ontem (25), após um surto psiquiátrico. Ele era sargento da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul e a causa da morte foi registrada como 'indeterminada'.

Rogério foi visto com comportamentos alterados na rua Geraldo Jaques Monteiro Leite no bairro Maria Aparecida por um vigilante que acionou a Polícia Militar.



Ao chegar no local, os militares notaram que a vítima apresentava a agitação psicomotora com frases desconexas, enquanto rolava pelo chão e atingia a si próprio. Foram realizadas várias tentativas de abordagem, mas sem sucesso. Enquanto aguardavam o Corpo de Bombeiros perceberam que o indivíduo parou e permaneceu imóvel no solo. A equipe de resgate constatou o óbito após 40 minutos de tentativa de reanimação.

Conforme publicação da página "Veteranos da PMMS", Rogério ingressou na Polícia Militar em 1998 e em menos de 10 anos, em 2005 realizou o curso de Formação de Sargentos.

Nos comentários, amigos e colegas que atuaram junto ao sargento lamentaram a morte. "Nosso 1° pelo CFSD/98 Castelo de Grayskull presta singelas condolências a família do nosso companheiro Lobão. Que Deus o recebe em sua infinita misericórdia".

"Descanse em paz meu amigo e irmão da nossa gloriosa turma de 98", comentou outro. "Meu colega de turma de CB e SGT", lembrou outro militar.

