Homem que morreu atropelado após ficar deitado na BR-267 tinha 39 anos

Foi identificado como Antônio Ingarti da Silva, de 39 anos, também conhecido como ‘Juca’, o homem que morreu ao ser atropelado por um ônibus de viagem, enquanto estava deitado na BR-267, no distrito de Nova Casa Verde, em Nova Andradina. O acidente aconteceu na noite de segunda-feira (8).

Conforme o já informado pelo JD1 na manhã de ontem, o motorista do veículo contou que o estava homem estava deitado na pista de arrolamento. Ele afirmou ainda não ter percebido a presença da vítima até o impacto.

Mesmo com o acionamento do Corpo de Bombeiros, o homem não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. O condutor do ônibus passou por teste de etilômetro feito pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), mas não foi constatada nenhuma irregularidade.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram pelo local para darem continuidade aos procedimentos de praxe e a retirada do corpo do local feita por uma funerária.

