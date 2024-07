Homem que morreu atropelado na Duque de Caxias é identificado

Foi identificado como Sanderlan Soares de Jesus, de 42 anos, o homem que morreu atropelado na noite deste sábado (7) na Avenida Duque de Caxias, região do bairro Santo Antônio, em Campo Grande.

Informações iniciais do boletim de ocorrência apontam que o homem estava se jogando na frente dos carros na via e acabou por ser atropelado. O veículo que atingiu o homem deixou o local sem prestar socorro.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado e prestou socorro, mas a vítima não resistiu e o óbito foi constatado no local.

Ainda não sabe se informar a motivação de Sanderlan estar se jogando na frente dos veículos, mas, segundo um parente da vítima, ele teria denunciado um possível sequestro que estaria para acontecer.

Esse parente em questão ligou para o número da vítima, quando o aparelho celular já estava na posse da Polícia Civil, e detalhou a situação aos policiais, explicando que a vítima encaminhou a mensagem, mas que não conseguiu mais falar com ele.

"Oi Robson, tudo bom? É o San, Robson. Me atende, por favor, amigo! Eu tô aqui em Campo Grande, acho que os cara vão me sequestrar, mano! Clonaram meu cartão. Avisa a Cibele, por favor pra cancelar, amigo", dizia a mensagem enviada pela vítima para o seu cunhado.

O veículo que possivelmente a vítima estaria conduzindo, que foi alvo do possível sequestro, estava escondido em uma garagem na Avenida Wilson Paes de Barros e foi apreendido após passar por perícia, sendo encaminhado para o pátio da Defurv (Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos).

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também