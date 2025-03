Homem que morreu durante caminhada no Parque das NaÃ§Ãµes era bancÃ¡rio em Campo Grande

O homem que morreu ao infartar durante caminhada no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, na noite de quarta-feira (5), identificado como Simão Victor Ximenes dos Santos, de 39 anos, era bancário.

Por meio de nota, o Sindicato dos Bancários de Campo Grande-MS e Região lamentou o ocorrido. Eles detalharam ainda que Simão era funcionário da Caixa Econômica Federal na Capital.

Assim como o sindicato, outras entidades também lamentaram o falecimento do homem. O velório está acontecendo nesta quinta-feira (6) na Capela Jardim das Palmeiras, Av. Tamandaré, nº 6934, Jardim seminário, em Campo Grande-MS. O sepultamento será em seguida, às 16h30.

Infarto - Simão estava fazendo caminhada próxima ao Centro Multiuso do parque quando começou a passar a mal. O Corpo de Bombeiros foi acionado, fazendo os primeiros socorros no homem ainda no local.

Apesar de ter sido socorrido e levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro Coronel Antonino, Simão não resistiu e faleceu instantes depois.

O fato chamou a atenção de curiosos, que usavam o parque para lazer ou a realização de atividades físicas.

