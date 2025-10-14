Menu
Polícia

Homem que morreu na Tarumã tinha 30 anos e era natural do Acre

A suspeita é que ele tenha tido uma overdose

14 outubro 2025 - 16h24Brenda Assis

Homem que morreu durante um surto na tarde desta terça-feira (14) na Rua Da Zona Sul, localizada no Bairro Tarumã, em Campo Grande, foi identificado como Janderson Sampaio Vieira, de 30 anos.

Natural do Acre, o rapaz veio para a Capital sul-mato-grossense tentar uma nova vida há poucos meses e seguia trabalhando como mototaxista. Familiares detalharam para Polícia Militar que Janderson era usuário de droga.

Conforme as informações iniciais, apuradas pelo JD1, moradores explicaram que o homem chegou ao local alucinado e completamente fora de si, tentando invadir algumas casas e sendo impedido.

Após pedir um pouco de água, ele sentou em uma sombra. Momentos depois, o rapaz apenas ‘tombou’ para o lado e faleceu. A Polícia Militar foi acionada, constatando o óbito e fazendo o isolamento da área.

A Polícia Civil e da Perícia Técnica também foram chamadas para atender o caso. A suspeita é que ele tenha tido uma overdose.

