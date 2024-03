Homem que morreu no CRS tentou furtar loja no Tijuca

O homem que faleceu na unidade do CRS (Centro Regional de Saúde) Coophavila, nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (8), não teria sido morto a tiros, conforme pessoas teriam repassado para a reportagem mais cedo. A situação teria acontecido no Jardim Tijuca e o indivíduo tentou furtar um comércio e foi contido por moradores.

A reportagem buscou detalhes com autoridades que reiteram a informação de que não houve disparos de arma de fogo na vítima. Dessa forma, a investigação passa ser feita como morte a esclarecer, como foi feito no registro do boletim de ocorrência.

As informações que constam no boletim de ocorrência apontam que pelo menos duas pessoas imobilizaram o indivíduo, que não foi identificado até o momento, até a chegada da Polícia Militar.

Conforme detalhes no registro policial, o homem em questão gritava e se debatia a todo momento, inclusive batendo a cabeça contra o chão. Populares ajudaram os militares a colocar o indivíduo na viatura para que fosse levado para o CRS Coophavila.

Contudo, minutos depois de dar entrada na unidade de saúde, o homem morreu por motivos que serão apurados.

O caso passa a ser investigado como morte a esclarecer e foi registrado na delegacia de plantão.

