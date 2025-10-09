Menu
Menu Busca quinta, 09 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Homem que morreu no Rio Anhanduí tinha 30 anos e era conhecido como 'Japinha da ZN'

Ele era monitorado por tornozeleira eletrônica

09 outubro 2025 - 17h24Brenda Assis

O rapaz que morreu ao ser baleado várias vezes dentro do Córrego às margens do Rio Anhanduí, na região do Bairro Guanandi, em Campo Grande, foi identificado como Wangley Pereira Reis, de 30 anos, o ‘Japinha da ZN’.

A reportagem apurou que ele possuía diversas anotações criminais, como tráfico de drogas, receptação e outros casos desde a infância. Ele era monitorado por tornozeleira eletrônica. 

Wangley morreu na tarde desta quinta-feira (9) ao ser baleado duas vezes na cabeça. As equipes do Corpo de Bombeiros chegaram a ser acionadas, mas ao chegar no endereço indicado o rapaz já estava sem sinais vitais.

A Polícia Militar também foi até o local, fazendo o isolamento da área. Equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica realizaram perícia na cena do crime.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ilustrativa
Polícia
Jovem morre após passar mal durante tratamento contra alcoolismo em Campo Grande
JD1TV: Vereadores trocam socos após xingamentos e sessão é encerrada
Polícia
JD1TV: Vereadores trocam socos após xingamentos e sessão é encerrada
Imagem Ilustrativa
Polícia
Jovem é acusada de furtar celular e leva facada da 'amiga' no Caiobá
AGORA: Homem é morto a tiros às margens do Rio Anhanduí em Campo Grande
Polícia
AGORA: Homem é morto a tiros às margens do Rio Anhanduí em Campo Grande
Garrafa de cerveja, imagem ilustrativa
Polícia
Jovem leva garrafada na cabeça durante bebedeira com amigos em Terenos
Polícia encontra bebidas falsificadas em conveniência do Coophavila II
Polícia
Polícia encontra bebidas falsificadas em conveniência do Coophavila II
O material foi apreendido na noite de ontem
Polícia
JD1TV: Carga com mais de R$ 22 milhões em eletrônicos é apreendida em MS
Imagem Ilustrativa
Polícia
Homem é preso por invadir bar e furtar energético em Paranaíba
Casos de violência contra as mulheres seguem altos em MS
Polícia
MS tem 3,5 mil casos de violência contra mulheres no ano e subnotificação é desafio
Agente de polícia judiciária -
Justiça
Justiça de Campo Grande condena policial por maracutaia com veículo do Estado

Mais Lidas

O caso aconteceu na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é morto com três tiros na cabeça em Campo Grande
O corpo foi achado na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é assassinado e enterrado em cova rasa no Caiobá
Movimentação Policial - Foto: Ilustrativa / Vinícius Santos
Polícia
AGORA: Homem é baleado em tentativa de execução no Jardim Los Angeles
UPA Leblon, em Campo Grande
Saúde
Prefeitura diz que fornece refeições a pacientes e acompanhantes nas UPAs