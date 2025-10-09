Homem que morreu no Rio Anhanduí tinha 30 anos e era conhecido como 'Japinha da ZN'

Saiba Mais Polícia AGORA: Homem é morto a tiros às margens do Rio Anhanduí em Campo Grande

O rapaz que morreu ao ser baleado várias vezes dentro do Córrego às margens do Rio Anhanduí, na região do Bairro Guanandi, em Campo Grande, foi identificado como Wangley Pereira Reis, de 30 anos, o ‘Japinha da ZN’.

A reportagem apurou que ele possuía diversas anotações criminais, como tráfico de drogas, receptação e outros casos desde a infância. Ele era monitorado por tornozeleira eletrônica.

Wangley morreu na tarde desta quinta-feira (9) ao ser baleado duas vezes na cabeça. As equipes do Corpo de Bombeiros chegaram a ser acionadas, mas ao chegar no endereço indicado o rapaz já estava sem sinais vitais.

A Polícia Militar também foi até o local, fazendo o isolamento da área. Equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica realizaram perícia na cena do crime.

Reportar Erro

Saiba Mais Polícia AGORA: Homem é morto a tiros às margens do Rio Anhanduí em Campo Grande

Deixe seu Comentário

Leia Também