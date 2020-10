Homem que negociava drogas dentro do carro de motorista de aplicativo, é preso

Um rapaz de 25 anos, foi preso em flagrante nesta quarta-feira (28), no bairro Seminário quando estava negociando maconha, através de um celular, dentro de um carro de aplicativo. Comparsa conseguiu fugir.

O caso ocorreu por volta das 14h30 desta quarta (28), quando os policias visualizaram em um veículo Onix dois homens em atitudes suspeitas. Quando abordaram o veículo, os dois passageiros do veículo acabaram fugindo. Eles foram perseguidos e um deles alcançado e preso.

O preso ainda tentou quebrar o celular para dificultar o trabalho da polícia. Ele disse que a mochila com a maconha não era dele e sim do autor que fugiu, mas não quis dizer o nome do comparsa. O motorista de aplicativo contou que foi contratado para fazer uma corrida, mas estava estranhando o comportamento dos dois passageiros, que pareciam negociar algo.

Dentro da mochila estavam cinco tabletes de maconha, que totalizaram 3.995 kg da droga. Foi feita uma checagem e descoberto pelos policiais, que o detido tinha duas passagens pelo crime de tráfico de drogas.

Deixe seu Comentário

Leia Também