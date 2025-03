Homem que oferecia dinheiro e presentes para estuprar sobrinha é preso em Três Lagoas

Homem, de 58 anos, condenado pelos crimes de estupro de vulnerável e de importunação sexual, praticados contra uma sobrinha, acabou sendo preso durante a manhã desta terça-feira (18), pelos agentes da SIG (Seção de Investigação Geral) e do NRI (Núcleo Regional de Inteligência), em Três Lagoas.

Conforme as informações policiais, o crime foi registrado na DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Três Lagoas no mês de outubro de 2019, por onde tramitou o inquérito policial. Na época, a mãe da vítima procurou a Delegacia e relatou que sua filha, uma menina de quinze anos de idade, tinha sofrido abusos sexuais praticados por um tio, em várias ocasiões.

Durante os depoimentos, a menor disse que o tio passou a oferecer dinheiro e presentes para que esta permitisse as violações sexuais, até que em certa data efetivamente praticou abusos sexuais, no interior de sua residência, para onde atraiu a vítima.

Após o processo judicial, o homem foi condenado a um uma pena de 14 anos e quatro meses de reclusão, em regime fechado. O mandado de prisão foi expedido na data de ontem, pela Vara da Infância, da Adolescência e da Violência Doméstica, da Comarca local.

Hoje, um dia após a expedição do mandado, as equipes da Polícia Civil empreenderam diligências e efetuaram a prisão do homem, por volta de 10h, em sua residência.

Ele foi submetido a realização do exame de corpo de delito e posteriormente foi encaminhado a Penitenciária de Segurança Média de Três Lagoas, para início do cumprimento da pena.

