Homem que passeava com cão de estimação é atacado por 'Pit Monster' no Noroeste

Homem, de 45 anos, foi atacado por um cão da raça 'pit monster', durante a manhã desta sexta-feira, dia 12, enquanto estava passeando com seu cão de estimação em uma via do Jardim Noroeste.

Ele ficou ferido com uma lesão na mão esquerda, enquanto o animal de estimação não teria sofrido nenhum ataque.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o homem estava fazendo o passeio matinal com seu cachorro e ao passar em frente a casa do cão, ele conseguiu escapar do imóvel e avançou contra a vítima.

Ainda conforme o registro policial, a tutora do animal acompanhou o homem até o CRS (Centro Regional de Saúde) Tiradentes. Apesar da ajuda, ele relatou na delegacia que demonstra preocupação em razão de outros possíveis ataques.

O caso foi registrado como omissão de cautela.

