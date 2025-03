Homem que passou a madrugada ameaçando matar a esposa é preso em Iguatemi

Um homem, de 26 anos, foi preso pelos crimes de ameaça e vias de fato no contexto de violência doméstica e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, durante a manhã desta quinta-feira (27), em Iguatemi.

Conforme as informações da Polícia Civil, a vítima procurou a delegacia da cidade contando sobre os cometidos pelo companheiro durante a manhã de hoje. Ele teria usado uma arma de fogo para ameaçar e tentou enforcar a mulher no quarto do casal. Após as agressões e ameaças, a vítima conseguiu fugir e se esconder na residência de uma amiga.

Após registro dos fatos, uma equipe diligenciou a residência do casal. O autor foi encontrado no interior do imóvel portando duas armas de fogo tipo revolver, onde ambas estavam municiadas com 8 munições intactas.

Por conta da situação, ele acabou sendo preso em flagrante e levado para a Delegacia de Polícia de Iguatemi.

