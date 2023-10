Homem que perdeu os dentes em briga no Santa Emilia apanhou porque um celular sumiu

Saiba Mais Polícia Rapaz perde dentes após ser espancado por dupla no Santa Emília

Os autores da agressão que fizeram um rapaz de 28 anos perder os dentes, foram presos pelas equipes do GOI (Grupo de Operações e Investigações) durante diligências na manhã desta segunda-feira (30), no bairro Santa Emilia. Eles contaram que a sessão de espancamento começou por conta do sumiço de um celular.

Conforme a complementação do boletim de ocorrência, os investigadores obtiveram informações de que a vítima estava bebendo com mais duas pessoas, na noite de ontem, quando em determinado momento, começaram a brigar e a bater no jovem, que conseguiu correr se escondendo em casa.

Após a troca de plantão, já na manhã de hoje, a equipe foi até a casa dos homens, abordando três pessoas em uma residência. Já na entrada do imóvel, foi possível visualizar gotas de sangue espalhadas pela varanda, principalmente na frente da porta da casa.

Dentro da residência, havia sangue em várias partes do corredor de entrada,na porta do armário do corredor, no filtro de água que estava em cima de um banco de madeira, na parede no chão e na parede do fim do corredor.

Durante conversa com um dos homens, ele afirmou que teria tido uma briga com a vítima, o machucando bastante. Quando questionado, ele disse que a motivação seria o sumiço de um celular. O outro envolvido na confusão negou os fatos. Os dois foram reconhecidos pela vítima, que está internada no CTI da Santa Casa.

O outro rapaz, que também estava na casa, não teria tido envolvimento com o espancamento. Apesar de reconhecer os autores, a vítima disse que eles estariam mentindo sobre a motivação, uma vez que o homem não possui celular.

Os homens foram levados para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso já havia sido registrado como lesão corporal de natureza grave se resultar perigo de vida.

