Homem que queimou o peito da ex com isqueiro é preso em Bataguassu

Homem, de 40 anos, foi preso durante a manhã desta segunda-feira (18), por queimar o seio de uma mulher com isqueiro na cidade de Bataguassu. Ele teria ainda descumprido medidas protetivas de urgência que a vítima tem contra o ex-companheiro.

Conforme as informações policiais, o homem teria invadido a casa da vítima, a agredido, ameaçado de morte e ainda danificado seu imóvel. Apesar de não ter sido formalmente notificado da decisão, ficou comprovado, por meio de depoimentos, que ele tinha pleno conhecimento das medidas.

Na madrugada do dia 14, o autor arrombou a porta da casa, invadiu o imóvel e agrediu a mulher, chegando a queimar seu seio com um isqueiro. Nesta ocasião, ele estaria sob o efeito de álcool e drogas. Após o ataque, a vítima conseguiu fugir e buscar refúgio na casa de familiares no Estado de São Paulo.

Além disso, foi apurado que o agressor possuía uma cópia da chave da residência da vítima, utilizando-a para invadir o local e furtar objetos, os quais posteriormente trocava por entorpecentes.

Diante da gravidade e da reincidência dos atos, a autoridade policial representou pela prisão preventiva, que foi prontamente deferida pelo Poder Judiciário. A determinação foi cumprida pela DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) nesta segunda.

