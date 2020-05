Homem que receberia 10 mil para levar maconha para Dourados é preso

Saiba Mais Polícia Guarda encontra 17 estabelecimentos abertos nesta madrugada

Um homem, 37 anos, foi preso em Amambai, transportando 139 kg de maconha e 11 kg de skank, neste sábado (9). Ele estava levando a droga para Dourados e receberia R$ 10 mil pelo transporte.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMR), agentes realizavam patrulhas na MS-156, quando abordaram um VW/FOX, com placas de São Carlos (SP).

O motorista começou a se contradizer aos responder as perguntas dos policiais, com isso os militares decidiram realizar uma vistoria no veículo, encontrando 150 kg de drogas, entre maconha e skank, escondida em fundos falsos.

O autor revelou aos policiais que levaria a droga de Amambai para Dourados, pela quantia de 10 mil reais.

O motorista foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado, juntamente com o veículo e as drogas, para a Delegacia de Polícia Civil de Amambai.

