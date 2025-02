Homem que roubou loja beneficente é preso em Maracaju

A Polícia Civil de Maracaju prendeu um homem autor de um roubo contra a Loja Beneficente da AMAPAC (Associação Maracajuense Amigos Portadores de Câncer), localizado no bairro Vila Juquita, em Maracaju.

O incidente ocorreu quando o suspeito, armado com um simulacro de pistola, ameaçou a atendente da loja, exigindo dinheiro e a realização de transferências via PIX.

De acordo com a comunicante, esta não foi a primeira vez que o suspeito visitou o local. Em outras ocasiões, ele havia feito perguntas sobre celulares e transferências, sempre em tom agressivo, mas sem mostrar uma arma.

No entanto, nesta última visita, o homem sacou a arma e disse: "Olha o que eu tenho aqui, cadê o dinheiro? Tem dinheiro? Tem PIX?".

A loja possui câmeras de segurança que registraram a ação do autor, e as imagens foram primordiais para que a Polícia Civil identificasse o suspeito.

Em seguida, a equipe policial iniciou diligências e, cerca de uma hora e meia depois, conseguiu localizar o homem nas proximidades do bairro Olídia Rocha.

No momento da abordagem, o suspeito ainda estava vestindo as mesmas roupas utilizadas durante o roubo: calça preta, camiseta e um boné preto e rosa.

Durante o interrogatório, ele confessou a autoria do crime e entregou à equipe policial um simulacro de arma de fogo, tipo pistola, de cor preta, que afirmou ter utilizado no ato.

Diante das evidências, o autor, juntamente com o simulacro, as vestes e a bicicleta usada no momento do roubo, foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Maracaju para a formalização do flagrante.

