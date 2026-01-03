Homem que sofreu acidente e fugiu de hospital paraguaio morre em Dourados

Jorge Falcão, de 58 anos, morreu durante a sexta-feira, dia 2, após ficar internado por vários dias no Hospital da Vida, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

Ele havia se acidentado em Pedro Juan Caballero na noite do dia 23 de dezembro. Porém, ele teria fugido do hospital paraguaio e encontrado caído na Avenida Brasil, em Ponta Porã.

Segundo o site Dourados News, o homem morava no lado brasileiro, mas diante do ocorrido ter acontecido no lado paraguaio, ele foi encaminhado para uma unidade hospitalar de lá.

Porém, ele acabou fugindo e após ser encontrado em Ponta Porã, foi levado para o Hospital Regional. Contudo, diante da complexidade do quadro clínico, ele foi transferido para Dourados.

Ainda conforme o site, mesmo internado, Jorge não resistiu aos ferimentos e faleceu por volta das 6h.

O caso foi registrado na delegacia de Dourados.

