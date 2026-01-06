Homem que 'taxou' mulher de mentirosa é preso por agredi-la em Campo Grande

Homem, de 33 anos, foi preso durante um cumprimento de mandado de prisão preventiva, realizado pela Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) nesta segunda-feira, dia 5, no Jardim Campo Belo, em Campo Grande. Ele era acusado de praticar ameaça, injúria e lesão corporal na companheira, de 45 anos.

As agressões aconteceram em um estabelecimento comercial, que originou as lesões no rosto da vítima. Além disso, ele queria descredibilizar a mulher, afirmando que ela é quem teria provocado as próprias lesões.

Segundo a Polícia Civil, o homem apareceu no trabalho dela e, além de ofendê-la, fez falsas acusações, originando um indiciamento por calunia.

o objetivo do autor era desacreditar a vítima perante os colegas, alegando que ela teria simulado as próprias lesões.

Diante da gravidade dos fatos e da reiteração das condutas, a autoridade policial representou ao Poder Judiciário pela decretação da prisão preventiva, com o objetivo de garantir a ordem pública e a efetividade das medidas protetivas de urgência.

