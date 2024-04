Homem que tentou matar esposa e vizinha a facadas é preso

Homem, de 45 anos, suspeito de tentar matar a esposa e a vizinha na cidade de Maruim, Estado de Sergipe, foi preso nesta quinta-feira (4), no município de Ivinhema. O crime teria acontecido no dia 20 de novembro de 2023.

Conforme as informações policiais, depois de uma briga o homem pegou uma faca, para tentar matar as duas. Depois do crime, ele fugiu e não havia sido localizado até então. Diante da gravidade dos fatos, a Polícia Civil do Estado de Sergipe representou pela prisão preventiva dele, a qual, após manifestação favorável do Ministério Público, foi deferida pelo Poder Judiciário daquele Estado.

Desde então, o homem foi considerado foragido. Através de troca de informações entre as policias civis de Sergipe e Mato Grosso Sul, descobriu-se que o foragido poderia estar na cidade de Ivinhema/MS.

Com base nessas informações, uma equipe da delegacia de Ivinhema, por mais de uma semana, realizou diligências as quais culminaram na captura do autor, em uma residência no centro da cidade.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também