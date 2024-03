Homem que tentou matar a namorada a facadas em TrÃªs Lagoas Ã© preso na casa da mÃ£e em SP

Um homem, de 25 anos, foi preso quase três meses depois de tentar matar a ex-namorada, de 25 anos, a facadas. O crime aconteceu no dia 31 de janeiro no Jardim Cangalha em Três Lagoas.

Os trabalhos policias iniciaram-se no mesmo dia dos fatos, quando foram realizadas perícias, assim como colhido o depoimento da vítima e elaborado seu pedido de medidas protetivas. No total, as investigações perduraram por dois meses, sendo que foram recolhidas imagens de câmeras de segurança de uma residência próxima ao local que visualizou o autor pulando o muro da residência da vítima.

Na ocasião, além de ferir a ex-companheira, o autor ainda atingiu um pessoa, de 20 anos, que tentou ajudar a vítima.

As vítimas realizaram o exame de corpo de delito, sendo estes juntados ao Inquérito Policial. Ainda durante as investigações, o Delegado de Polícia responsável representou pela prisão preventiva do autor à 1ª Vara Criminal de Três Lagoas e o mandado de prisão foi recebido pela DAM.

De imediato, logo pela manhã, uma equipe de policiais saiu em busca pelas ruas de Três Lagoas,para tentar a captura do autor, sendo confirmado que ele estava em Presidente Venceslau, interior de São Paulo. As equipes policiais do estado vizinho foram notificados, realizando a caputura do homem na casa da mãe dele, localizada no bairro Santa Filomena.

Ele foi então levado para a Cadeia Pública de Venceslau, onde encontra-se à disposição da 1ª Vara Criminal de Três Lagoas, e caso condenado pelo júri, pode receber uma pena de até 40 anos de reclusão.

