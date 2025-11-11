Menu
Polícia

Homem que tentou matar esposa no Jardim Centenário é condenado a 14 anos de prisão

A tentativa de feminicídio aconteceu em 27 de julho de 2024, após uma discussão motivada por ciúmes

11 novembro 2025 - 17h27Taynara Menezes

Um homem que tentou matar a própria esposa a facadas, no Bairro Jardim Centenário, em Campo Grande, foi condenado a 14 anos, 2 meses e 20 dias de prisão em regime fechado. A tentativa de feminicídio ocorreu na noite de 27 de julho de 2024, após uma discussão motivada por ciúmes, e foi presenciado pelos filhos menores do casal.

Durante o julgamento realizado nesta terça-feira (11), o Tribunal do Júri, presidido pelo juiz Carlos Alberto Garcete, reconheceu que o crime foi cometido por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima, configurando tentativa de feminicídio.

A mulher sobreviveu após ser socorrida por vizinhos que ouviram os gritos e acionaram o resgate. Além da pena de prisão, o réu foi condenado ao pagamento de indenização por danos morais equivalente a dez salários mínimos. A prisão preventiva foi convertida em prisão para execução provisória, com expedição de novo mandado de prisão.

