Homem que tentou matar ex-mulher e amiga atropeladas é preso em Campo Grande

Homem, que não teve a identificação revelada, foi preso em Campo Grande, durante a quinta-feira, dia 16 de outubro, sob acusação de ter cometido uma tentativa de feminicídio contra a ex-companheira e tentou matar a amiga dela, ambas atropeladas em Rio Brilhante, no dia 30 de setembro deste ano.

Na ocasião, segundo divulgado pela Polícia Civil, ele não aceitava o fim do relacionamento e ao perceber a presença das vítimas próximo a um bilhar, jogou o carro, uma Volkswagen Saveiro, contra elas.

A vítima foi atingida e arrastada junto com a motocicleta em que estavam, sendo socorrida e encaminhada ao hospital, enquanto a outra mulher conseguiu escapar ilesa.

Desde o registro da ocorrência, equipes da Polícia Civil iniciaram diligências para localizar o suspeito, que havia fugido logo após o crime.

Após dois dias de trabalho ininterrupto e troca de informações entre as equipes da Delegacia de Rio Brilhante e da 1ª DEAM de Campo Grande, foi possível confirmar o paradeiro do autor, que tentava se refugiar e se internar em uma clínica psiquiátrica na Capital, na tentativa de escapar da Justiça.

O autor foi preso nesta quinta-feira e será encaminhado à Justiça, permanecendo à disposição do Poder Judiciário.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também