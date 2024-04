Homem que tentou matar marido de vereadora em Antônio João é preso

Em operação nas aldeias de Antônio João, a Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Fátima do Sul, prendeu na sexta-feira (19) na aldeia Marangatu, o homem que golpeou um indígena com um golpe de foice na cabeça,

A vítima foi identificada como esposo da vereadora Inaye Lopes Kaiowa, moradora da aldeia. Após ser atingido na cabeça pelo autor, ele foi internado inconsciente.

Com informações de que o agressor estava na aldeia, a equipe da DAM empreendeu diligências e localizou o autor da tentativa de homicídio que foi preso e conduzido à Delegacia de Ponta Porã.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também