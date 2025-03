Homem que tentou matar mulher atropelada em Bonito é procurado pela Polícia Civil

Israel de Paula da Silva, de 36 anos, está sendo procurado depois de tentar matar a ex atropelada durante a madrugada de domingo (9), na rua Joana Sorta, em Bonito.

Conforme as informações iniciais, a vítima estava na calçada e com a força do impacto, foi arremessada contra o muro de um estabelecimento, que ainda caiu sobre ela na sequência.

Ela detalhou para as autoridades que teve um relacionamento por cerca de três meses com o suspeito. Nesse período, ela trabalhava como garota de programa, mas ambos se mudaram para Pedro Juan Caballero. No entanto, ela retornou há poucos dias para Bonito e também voltou a trabalhar como ‘menina do job’.

Durante a noite de sábado (8), o autor tentou ficar com ela, mas devido ao histórico, a vítima optou por não manter relações com o homem. Diante da situação, ela acredita que ele tenha ficado com ciúmes, pois no momento em que as câmeras de segurança registraram o atropelamento, a vítima está ao lado de um homem, que quase foi atingido pelo veículo.

Após o ato, o suspeito fugiu do local e deixou vários pertences e o carro para trás. Até o momento, ele não foi localizado pelas autoridades.

Um cartaz, com o nome e a foto do homem está sendo divulgado pela Polícia Civil para que a população ajude a encontrá-lo. Viu Israel ou tem alguma noticia de seu paradeiro? Ligue para o número (67) 3255-1104.

