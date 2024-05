Homem que tentou matar o irmão a facadas durante briga é preso

Homem, de 34 anos, foi preso nesta sexta-feira (3) por suspeita de tentar assassinar seu próprio irmão a facadas. O caso aconteceu em 2015, na cidade de Novo Horizonte do Sul, quando após uma discussão, o autor teria atacado seu irmão com duas facadas.

Conforme as informações policiais, o homem estava foragido desde o dia do crime. As autoridades estavam fazendo investigações para localizá-lo. Na ocasião, os investigadores de Ivinhema descobriram que o homem estaria morando em Jutí.

Diante das informações, as autoridades de Jutí realizaram diligências e efetuaram a prisão do indivíduo. O preso foi encaminhado ao presídio local, onde aguardará o desenrolar do processo pelo crime de tentativa de homicídio, que estava suspenso devido à sua condição de foragido.

