Homem que tentou matar outro a facadas é preso em Tacuru

Homem, de 66 anos, foi preso depois de tentar matar outro, de 41 anos, a facadas no município de Tacuru. Ele teria usado uma espécie de facão para golpear a vítima.

Conforme as informações policiais, as autoridades foram acionadas pelo atendente do Hospital, que informou sobre a admissão da vítima na unidade de saúde. Na ocasião, ele estava com vários ferimentos.

Para a equipe médica, o homem contou que foi agredido por dois homens enquanto dormia em sua residência. Ele conseguiu passar a identificação dos agressores, detalhando ter uma desavença antiga com o que foi preso.

A vítima sofreu cortes profundos nos braços e lesões no punho, sendo encaminhada em estado grave para um hospital em Ponta Porã.

