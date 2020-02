Homem que tentou suicídio e queimou a própria casa permanece internado

Willians Maciel da Silva Andrade, 34 anos, se encontra consciente e orientado na enfermaria da Santa Casa de Campo Grande. Willians tentou se matar na manhã desta quarta-feira (20) ateando fogo na própria casa.

De acordo com a assessoria da Santa Casa, o homem está na enfermaria do hospital aos cuidados da cirurgia plástica.

Como a Santa Casa não possui do serviço de dermatologia e por Willians ter 75% de seu corpo queimado durante o incêndio, ele foi para a cirurgia plástica.

A assessoria do hospital não pode passar mais informações a respeito do estado de saúde do paciente por estar sob os cuidados do Estado e com escolta policial.

O caso

Segundo o boletim de ocorrência, Andrade confessou ter discutido com a mulher, tirou a família da casa e colocou fogo na residência, que é parcialmente de madeira, com ele dentro.

Deixe seu Comentário

Leia Também