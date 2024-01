Homem que teve 80% do corpo queimado morre no hospital

Antônio Marcos Silva Costa, de 53 anos, morreu mais de uma semana depois de ter cerca de 80% do corpo queimado em um incêndio no Jardim Novo Horizonte, em Dourados.

Conforme as informações já divulgadas pelo JD1, a vítima estava internada em estado grave no Hospital da Vida, após ser resgatado de um incêndio e socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

A respeito da dinâmica do incêndio, foi relatado que no dia 7 de janeiro, Antonio estava dormindo quando o incêndio começou na cozinha do imóvel e se alastrou rapidamente por todos os cômodos da casa.

O morador foi salvo por vizinhos que perceberam o fogo e retiraram rapidamente ele da kitnet. Por conta dos ferimentos, a vítima precisou ser intubada ainda no local dos fatos.

Conforme o site Ligado da Notícia, ele é natural de Arapiraca, interior de Alagoas, e seria funcionário de uma empresa terceirizada que presta serviço para a CCR MSVia.

