Homem que trabalhava em fazenda de ex-presidente do Paraguai é morto a tiros

Homem que trabalhava como segurança na fazenda do ex-presidente do Paraguai, Juan Carlos Wasmosy, foi assassinado a tiros enquanto fazia a ronda pela propriedade no início da noite de quarta-feira (27).

O crime teria acontecido em um dos portões que dá acesso à estrada que liga as cidades paraguaias de Pedro Juan Caballero a Bella Vista Norte, no departamento de Amambay, próximo a fronteira com o Brasil através de Ponta Porã.

Conforme o Dourados News, o trabalhador foi executado com vários tiros e até o momento sua identidade não foi divulgada. Ele estava em uma motocicleta.

A área é considerada extremamente perigosa, onde atuam traficantes de drogas e também é uma área de influência do Exército do Povo Paraguaio (EPP).

O caso é investigado pelas autoridades.

