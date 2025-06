Homem que usava drone para jogar drogas em presídio morre em confronto com o Choque

Homem, de 44 anos, que não teve a identificação revelada, morreu após entrar em confronto com o Batalhão de Choque na madrugada desta sexta-feira (27), em uma residência, no Jardim Noroeste, em Campo Grande. Ele manuseava um drone para arremessar drogas no Presídio de Segurança Máxima.

Conforme informações da ocorrência, a equipe de patrulhamento visualizou o drone sobrevoando a área e passou a segui-lo para encontrar o ponto de retorno, chegando até o imóvel.

Os policiais se aproximaram do local e viram a porta entreaberta e já constatando a presença de maconha. Durante a vasculha pelo imóvel, os militares foram surpreendidos com um homem armado, com um revólver de calibre 22.

Mesmo com as ordens para largar a arma, o suspeito desobedeceu e ficou apontando o revólver para os policiais, que precisaram agir e neutralizar a possível ameaça. Foram feitos disparos, que atingiram o indivíduo, onde foi socorrido para o CRS (Centro Regional de Saúde) Tiradentes, mas não resistiu e faleceu.

Na casa onde aconteceram os fatos, foram encontrados 6,8 quilos de maconha, além de 15 aparelhos celulares, um drone e demais acessórios.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local dos fatos para o trabalho de praxe. O caso foi registrado como homicídio decorrente de intervenção policial, tráfico de drogas, porte de arma de fogo de uso permitido e favorecimento real.

