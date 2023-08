Homem que usava redes sociais para abusar de crianças é alvo de ação policial em MS

Após denúncias, um homem de 42 anos foi alvo do cumprimento de mandados de busca e apreensão na tarde de terça-feira (29), em Bela Vista. Ele é investigado por abuso sexual.

Conforme as informações policiais, a mãe de uma das vítimas procurou a Polícia Civil dando inicio as investigações que levaram até a identificação do real dono do perfil.

No curso do trabalho de inteligência desenvolvido junto aos provedores de internet e empresas Google e Meta, foi descoberto que o autor se utilizava de um perfil falso nas redes sociais para se aproximar de crianças e adolescentes, e, após ganhar a confiança das vítimas, enviava e recebia diversas fotografias e mensagens com nudez.

Ontem, durante o cumprimento do mandado foram apreendidos dois celulares, que eram utilizados pelo investigado para a conduta criminosa, e continham diversos conteúdos relacionados à investigação, como o login no referido perfil falso, conversas e diversos conteúdos de cunho sexual.

