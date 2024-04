Homem que vendia lâmpadas de LED furtadas na internet é detido em Campo Grande

Homem, que não teve o nome divulgado, foi levado para a delegacia depois de ser flagrado vendendo lâmpadas de LED furtas ou roubadas da iluminação pública de Campo Grande. A prisão foi resulgado de uma ação conjunta da Inteligência da GCM (Guarda Civil Metropolitana), com as equipe da 5º Delegacia de Polícia Civil.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pela GCM, por meio de acompanhamento do marketplace, uma página de vendas do Facebook, os agentes da Inteligência da Guarda Civil Metropolitana conseguiram identificar o vendedor.

Com o apoio de agentes da 5º Delegacia de Polícia Civil foi feito o levantamento das informações, a apreensão de algumas lâmpadas. O homem foi conduzido até a delegacia para as devidas providências.

