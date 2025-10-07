Homem que viajava com filho de 17 anos é preso por tráfico de drogas em Paranaíba

Homem, que não teve o nome divulgado, foi preso ao ser flagrado carregando mais de 1,5 tonelada de maconha na BR-158, em Paranaíba. Ele estava acompanhado do filho, de 17 anos, que ficou com o Conselho Tutelar.

Conforme as informações policiais, ele seguia em um caminhão-tanque quando foi parado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal). Durante vistoria, os policiais encontraram a droga escondida no veículo.

Ele então confessou que estava levando a droga de Campo Grande para São Paulo. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Polícia Civil de Paranaíba. O adolescente foi assistido pelo Conselho Tutelar, que foi acionado imediatamente após a ocorrência.

