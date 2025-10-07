Menu
Menu Busca terça, 07 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Homem que viajava com filho de 17 anos é preso por tráfico de drogas em Paranaíba

O menor foi encaminhado para o Conselho Tutelar

07 outubro 2025 - 15h53Brenda Assis
Ele acabou sendo preso em flagranteEle acabou sendo preso em flagrante   (Reprodução)

Homem, que não teve o nome divulgado, foi preso ao ser flagrado carregando mais de 1,5 tonelada de maconha na BR-158, em Paranaíba. Ele estava acompanhado do filho, de 17 anos, que ficou com o Conselho Tutelar.

Conforme as informações policiais, ele seguia em um caminhão-tanque quando foi parado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal). Durante vistoria, os policiais encontraram a droga escondida no veículo.

Ele então confessou que estava levando a droga de Campo Grande para São Paulo. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Polícia Civil de Paranaíba. O adolescente foi assistido pelo Conselho Tutelar, que foi acionado imediatamente após a ocorrência.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Momento que o Corpo de Bombeiros chegou no hospital de Nova Andradina com a vítima
Polícia
Grávida pula de carro em movimento após ser estuprada pelo ex e pelo primo em MS
Hospital da Santa Casa, onde vítima está internada
Polícia
Garota de programa é esfaqueada enquanto usava drogas na antiga rodoviária
Ilustrativa
Polícia
Ó o gás! Ladrão é flagrado furtando botijão, ameaça comerciante e acaba preso na Capital
O acidente aconteceu na manhã de hoje
Polícia
Motorista morre carbonizado em acidente grave entre Campo Grande e Sidrolândia
Foto: Divulgação/DOF
Polícia
Caminho da carroça: 17 veículos são apreendidos com contrabando milionário
Ramão em seus últimos momentos em vida entrando na casa do criminoso
Polícia
JD1TV: Jovem demonstrou comportamento frio ao atrair catador de recicláveis no Caiobá
Viatura do GAECO na prefeitura de Bonito -
Polícia
Grupo que fraudava licitações desde 2021 é alvo do Gaeco em Bonito
Operação voltou a combater esquema de grilagem em MS
Polícia
Servidores do Incra eram usados em fraudes de áreas da União para grilagem em MS
"Sorriso", assassinado com golpes de faca -
Justiça
Rapaz enfrenta júri popular acusado de matar "Sorriso" a facadas na Duque de Caxias
Barra de ferro e faca usadas pelo criminoso no crime
Polícia
Jovem atraiu idoso com latinhas e disse ter sentido 'vontade de matá-lo' no Caiobá

Mais Lidas

O corpo foi achado na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é assassinado e enterrado em cova rasa no Caiobá
Viatura da DEAM -
Polícia
Homem tenta estuprar jovem em motel da Guaicurus e acaba preso em Campo Grande
Dr. Gabriel Alves, prefeito de Corumbá
Política
Prefeito de Corumbá tem 67% de aprovação; 33% reprovam gestão de Gabriel
Bebidas foram apreendidas
Interior
Adolescentes bebem 'kit', passam mal e caso vira suspeita de intoxicação por metanol em MS