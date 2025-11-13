Menu
Polícia

Homem quebra casa de garota de programa trans para não pagar por 'rapidinha'

Os dois foram levados para delegacia de plantão

13 novembro 2025 - 17h24Brenda Assis
Caso envolvendo acidente foi registrado na Depac CepolCaso envolvendo acidente foi registrado na Depac Cepol   (Luiz Vinicius)

Uma garota de programa transexual teve a casa quebrada por um cliente na manhã desta quarta-feira (13) no bairro Estrela Dalva, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima de 42 anos relatou que o cliente, de 44, contratou seus serviços e a levou até sua residência. Após o término do programa, ela teria exigido o pagamento, que o homem se recusou a efetuar.

A discussão teria escalado e segundo a vítima, o suspeito começou a quebrar objetos dentro da casa e tentou arrombar a porta, ameaçando matá-la com uma tesoura caso ela não abrisse.

O autor, por sua vez, afirmou que a garota de programa trancou a porta e passou a quebrar objetos, impedindo sua saída, fazendo-o forçar a porta, causando danos à residência. A polícia constatou diversos objetos quebrados espalhados pelo chão, mas não identificou lesões corporais aparentes em nenhuma das partes.

Durante o atendimento, a mulher apresentou comportamento alterado, proferindo palavras agressivas contra os policiais, acusando-os de transfobia e declarando que buscaria apoio de sua representante legal após sair da delegacia.

O autor foi preso em flagrante, mas foi liberado após o registro do boletim. Os fatos foram registrados como ameaça e dano.

