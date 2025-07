Homem quebra janela do CETREMI com pedrada durante briga e acaba preso em Campo Grande

Homem, que não teve o nome divulgado, acabou sendo preso após quebrar uma das janelas do CETREMI (Centro de Triagem e Encaminhamento do Migrante e População de Rua), localizado no Bairro Jardim Veraneio, em Campo Grande, a pedradas durante uma briga, ocorrida na tarde de segunda-feira (21).

Conforme o boletim de ocorrência, a Guarda Civil Metropolitana foi acionada para dar apoio ao guarda lotado na unidade. Ao chegar, ele contou que o autor teria se envolvido em uma briga com outro homem.

Durante a confusão, o suspeito teria arremessado uma pedra contra uma das janelas da unidade, quebrando o vidro. Diante da situação e do seu comportamento agressivo, já que estava fazendo ameaças contra o guarda, o suspeito foi contido.

Por conta do dano ao patrimônio público, ele foi levado para a DEPAC (Delegacia Especializada de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado como vias de fato e lesão corporal dolosa.

