Homem quebra o maxilar ao levar coice de cavalo em fazenda do Pantanal

Ao chegar na fazenda, os militares encontraram a vítima consciente, porém, desorientada, com uma fratura no maxilar e nos ossos da face. Diante da gravidade, ele foi transportado até Campo Grande e internado na Santa Casa.

Conforme o divulgado pelo 3° Grupamento do Corpo de Bombeiros da cidade de Corumbá, as equipes foram acionadas por volta de 12h. Por ser um local de difícil acesso, o Grupamento de Operações Aéreas (GOA) precisou ser deslocado para ajudar a atender o caso.

Um trabalhador rural, de 52 anos, precisou ser socorrido de avião pelo Corpo de Bombeiros após levar um coice no rosto, em uma fazenda localizada na regão de Paiaguás, no Pantanal já próximo da divisa com o estado de Mato Grosso.