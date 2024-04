Homem quebra viatura ao ser preso por manter ex-esposa em cárcere no Tijuca

Homem, de 34 anos, foi preso em flagrante por duas situações distintas na madrugada desta quinta-feira (11), no Jardim Tijuca, em Campo Grande. Primeiro por deixar sua ex-esposa, de 32 anos, em cárcere privado ao tentar reatar o relacionamento e depois por quebrar o compartimento de presos da viatura da Polícia Militar.

Consta no boletim de ocorrência que o suspeito invadiu a residência da vítima de maneira descontrolada, após pular o muro, e passou a ameaçá-la, xingá-la e impedi-la de sair da própria casa para pedir ajuda, quando passou a configurar o crime de cárcere privado.

Quando a equipe da Polícia Militar chegou pelo local, a vítima estava dentro da residência e o suspeito no quintal, tanto que ele é quem abriu o portão do imóvel. Após rápido contato com a mulher, ela informou os militares que o ex-companheiro queria reatar forçadamente o relacionamento encerrado em dezembro do ano passado.

Diante da situação, o suspeito ficou na frente da casa e estava extremamente alterado, recusando seguir as ordens feitas pelos policiais. Ele foi informado que seria conduzido para a delegacia, mas novamente se recusou e os militares precisaram imobilizá-lo, pois ele continuava bastante agitado.

Durante a ocorrência, ainda pelo local, logo após ser colocado no compartimento de presos, os militares notaram que o suspeito continuava exaltado e escutaram um barulho, quando perceberam que o homem havia danificado a viatura, rompendo a placa que separa o preso da guarnição na viatura. Ele também conseguiu danificar as algemas que foram colocadas nele.

Sem a representação de violência doméstica na Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) por parte da vítima, os policiais encaminharam o indivíduo para a Depac Cepol.

