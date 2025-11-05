Menu
Polícia

Homem queima mulher com ferro de passar durante briga após bebedeira em Bataguassu

A vítima contou que flagrou o companheiro roubando alguns remédios, dando início a confusão

05 novembro 2025 - 16h41Brenda Assis
Caso aconteceu em BataguassuCaso aconteceu em Bataguassu   (Elenize Oliveira)

Uma mulher de 49 anos procurou a Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Bataguassu, a 330 km de Campo Grande, para denunciar o companheiro, de 41 anos, por violência doméstica. O caso foi registrado nesta segunda-feira (3), mas as agressões ocorreram na noite de sábado (2), na casa da vítima, no bairro Jardim São Francisco.

De acordo com o boletim de ocorrência, o casal mantinha um relacionamento há cerca de um ano, marcado por términos e reconciliações constantes. A mulher relatou que, durante uma discussão, o suspeito se trancou em um dos cômodos da residência e furtou diversos pertences pessoais, entre eles todos os medicamentos de uso controlado da vítima.

Ao ser cobrado pela devolução, o homem reagiu com violência física, a agredindo com socos e tentativas de estrangulamento. A vítima contou ainda que sofreu queimaduras provocadas com um ferro de passar roupas, usado pelo agressor durante o ataque.

Ferida e em estado de choque, a mulher procurou a polícia dois dias depois para registrar a ocorrência e pedir medidas protetivas de urgência. Ela também afirmou que pretende representar criminalmente contra o suspeito.

O homem já havia sido denunciado por violência doméstica em 2021, conforme informações divulgadas pelo site Cenário MS. O caso será investigado pela DAM de Bataguassu.

