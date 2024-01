Homem recebe ameaça de morte enquanto anda em praça de Cassilândia

Um homem de 49 anos procurou a Polícia Civil após ser ameaçado de morte, na tarde de segunda-feira (29), enquanto caminhada por uma praça na cidade de Cassilândia, localizada a 435 quilômetros de Campo Grande.

Aos policiais, o homem contou que o suspeito é o filho de um conhecido, porém, não soube informar qual foi a motivação das ameaças. “Você não sabe do que eu sou capaz”, disse o rapaz responsável pelas ameaças.

Logo após as ameaças, a vítima deixou o local e procurou a polícia para registrar boletim de ocorrência sobre o ocorrido.

