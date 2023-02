Homem recebe facada na cabeça e quase é atropelado após briga no Noroeste

Um homem, de 47 anos, recebeu um golpe de facão na cabeça durante uma discussão e uma briga envolvendo outro homem, de 37 anos, na rua Vaz de Caminha, no Jardim Noroeste, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a irmã da vítima relatou que percebeu o momento em que iniciou a discussão entre os dois envolvidos, quando seu irmão recebeu a facada na cabeça e quase foi atropelado pelo suspeito, que dirigia um Volkswagen Gol e fugiu na sequência.

A Polícia Militar foi acionada para tomar conhecimento do fato e ao receber as informações sobre as características do veículo, os militares encontraram o suspeito, que confirmou ter se envolvido em uma briga, mas negou que tenha causado os ferimentos na vítima.

O suspeito apresentava odor etílico e ao ser questionado, afirmou que bebeu cinco latinhas de cerveja após o almoço. Ao fazer o teste do bafômetro, o resultado deu 0,25 mg/l, não configurando crime, mas procedimentos administrativos.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio e dirigir veículo automotor sem a devida permissão na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também