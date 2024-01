Homem reclama de sujeira de cachorro em residencial e ameaça vizinho de morte

Após ser ameaçado pelos vizinhos, um jovem de 24 anos acionou a Polícia Militar na noite de ontem (6), depois de um desentendimento por causa de uma suposta sujeira do cachorro da vítima no Residencial Estrela Park, no Tiradentes, em Campo Grande.



De acordo com a ocorrência, registrada da Depac Cepol, a vítima contou que por volta das 16h40 estava saindo do condomínio para levar seu cachorro para passear, quando o autor, identificado como Edivaldo de 35 anos, reclamou da sujeira que o cachorro teria feito, porém segundo a vítima, seu cachorro fica o tempo todo dentro de casa.



Já Edivaldo, também possui um cachorro e ainda tem gatos que andam na parte comum do condomínio. A vítima não deu atenção ao que o autor falou e foi para a rua passear com o pet e quando voltou, o autor estava sentado numa cadeira do lado de fora de sua casa ameaçando e caminhou em direção à casa da vítima com uma faca na mão, dizendo: "você é um cagueta", "a lei crime não funciona desse jeito", "eu vou te matar". A vítima entrou para sua residência, se trancou no quarto e ligou 190.



Durante o deslocamento até a delegacia, o autor ainda falou, "pode demorar 10 anos, 20 anos para eu sair da cadeia, mas eu vou matar esse alemão". O caso foi registrado como ameaça.

